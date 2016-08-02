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    «Шинник»: Игроков кормят, но проблемы с зарплатой есть

    Пресс-атташе «Шинника» Андрей Паршин прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в ярославском клубе.

    – Вчера у команды был выходной. Сегодня футболисты собрались на базе для подготовки к очередному матчу. База работает в обычном режиме. Хотя проблемы с зарплатой (в том числе и сотрудников базы) есть. Их сейчас стараются решить.   

    – Слова Малышева о том, что игроков не кормят, что обслуживающий персонал базы прекратил работу, – неправда?

    – Игроков кормят, обслуживающий персонал работает.   

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2016 22:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 3 августа 2016, 09:08

      Вот и нашу Сборную так же надо.Только кормить и то если выиграют.

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