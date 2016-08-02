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    Футболист «Шинника»: «Сегодня нас покормили, но живем в долг»

    Один из футболистов «Шинника», который пожелал остаться неизвестным, прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в ярославском клубе.

    «На базе живет примерно половина команды, в том числе и я. В понедельник был выходной, многие отсутствовали, а тех, кто остался на базе, не кормили. Ребята пришли поесть, им сказали, что продуктов нет, поваров – тоже, они не вышли на работу, потому что, как и мы, без денег. Сегодня, во вторник, нас уже покормили.

    Денег в этом году нам не платили еще ни разу, многим должны за прошлый год – и по зарплате, и по премиальным. Надеялись, что новый губернатор поможет, но пока этого нет, все на уровне разговоров, впереди – туман. Футболисты живут в долг, кто-то перехватывает у родителей, но сколько это может продолжаться?

    Настроение не очень, каждый день на что-то надеемся. Главный тренер? Побегалов поддерживает нас словами, общается с руководством клуба и области, чтобы ситуация изменилась, но, видимо, не все так просто.

    Первые четыре тура мы проиграли, а недавно победили «Луч-Энергию». Играть не бросаем, пытаемся находить в себе мотивацию», – заявил футболист.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2016 19:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 13 августа 2016, 12:46

      Сборную нашу так же надо.

      0
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      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 19:52

      позорище....нахрен держать клуб который никому не нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +438

      gennadiy 3 августа 2016, 12:38

      Если не платят,зачем играть то.Себя то надо хоть чуть -чуть уважать.Или вы согласны быть животными?

      -1
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 3 августа 2016, 02:37

      Кокорина с мамаевым к вам в сылку надо

      1
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      Рейтинг: +13

      rnm 2 августа 2016, 22:29

      Вот так вот

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 августа 2016, 22:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Футболист "Шинника" - сегодня нашли в овраге дохлую лошадь! Получился двойной праздник!

      -4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 августа 2016, 22:22

      Наверняка если были бы варианты уже свалили оттуда

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 2 августа 2016, 21:52

      Значит так играют, что кроме Шинника они никому не нужны!

      0
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      Рейтинг: +15

      Aleksandr76 2 августа 2016, 21:44

      Если они буду вести такой же образ жизни как Кокорин с Мамаевым, то они вообще в любительскую лигу вылетят.

      -3
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 2 августа 2016, 21:27

      Надо звонить Кокорину и Мамашеву. Глядишь, шампусику из Монако подкинут.

      -3
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