Вилков обслужит матч «Спартака» и «Крыльев»

Во вторник, 2 августа, стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи второго тура российской Премьер-лиги.
6 августа (суббота)
«Уфа» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)
«Арсенал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин (Москва)
7 августа (воскресенье)
«Оренбург» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск)
«Амкар» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
«Локомотив» – «Томь»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Ростов» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва)
8 августа (понедельник)
«Краснодар» – «Терек»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Источник: РФС