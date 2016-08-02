Вилков обслужит матч «Спартака» и «Крыльев»

Во вторник, 2 августа, стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать матчи второго тура российской Премьер-лиги.

6 августа (суббота)

«Уфа» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Евгений Турбин (Москва)

7 августа (воскресенье)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск)

«Амкар» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Локомотив» – «Томь»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Ростов» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва)

8 августа (понедельник)

«Краснодар» – «Терек»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)