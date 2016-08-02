Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» стал лидером по посещаемости после первого тура

    Столичный «Спартак» начал чемпионат России встречей с «Арсеналом», которая состоялась 31 июля на «Открытие Арене». На этой игре побывало 28 052 болельщика. «Спартак» стал самой посещаемой командой среди клубов РФПЛ в сезоне-2016/2017 по итогам первого тура чемпионата России.

    Отметим, что на матч «Терек» – «Крылья Советов» пришло 18 783 зрителя, а на встречу «Зенит» – «Локомотив» – 18 427. Это второй и третий результаты в таблице посещаемости домашних поединков клубов РФПЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2016 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2016, 21:59

      Полностью согласен -Спартак есть и будет самой любимой командой страны.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 августа 2016, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      осталось стать по игре лидерами...что врядли

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 2 августа 2016, 19:01

      Золото наше будет 100%

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 2 августа 2016, 18:22

      А на матчи с более именитыми командами еще больше придут. Особенно если результаты будут радовать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 августа 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У них и стадион самый большой

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита > alex kidn 2 августа 2016, 17:05

      Да ну? У Терека и Рубина больше. Да и на петровский мог ещё несколько тысяч вместить.
      По факту, Спартак является самой посещаемой командой. Это видно из статистики за последние два года. При чем касается как домашних так и гостевых игр.
      У кого то ещё остаются вопросы, кто самая популярная команда России?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > карасевщина 2 августа 2016, 23:41

      Вот спартак то ни разу и не скучное, а вот дерьма у нас все клубы в рф

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11