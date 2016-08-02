«Спартак» стал лидером по посещаемости после первого тура

Столичный «Спартак» начал чемпионат России встречей с «Арсеналом», которая состоялась 31 июля на «Открытие Арене». На этой игре побывало 28 052 болельщика. «Спартак» стал самой посещаемой командой среди клубов РФПЛ в сезоне-2016/2017 по итогам первого тура чемпионата России.

Отметим, что на матч «Терек» – «Крылья Советов» пришло 18 783 зрителя, а на встречу «Зенит» – «Локомотив» – 18 427. Это второй и третий результаты в таблице посещаемости домашних поединков клубов РФПЛ.