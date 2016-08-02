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    Семенов: «О переходе в «Локомотив» мне сказать нечего»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов не смог прокомментировать свой возможный переход в стан столичного «Локомотива», о чем сегодня появилась информация.

    «На данный момент по поводу слухов о своем переходе в «Локомотив» ничего сказать не могу. Целый день звонят и спрашивают по этому поводу, но сказать нечего. Пока предметных разговоров нет, потому не могу сказать, состоится переход в «Локо» или нет», – сказал Семенов.

    Напомним, что сейчас между сторонами есть действующий контракт, который рассчитан до завершения сезона-2018/19.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2016 15:43
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