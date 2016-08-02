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    «Интер» готов приобрести Обамеянга на замену Икарди

    «Интер»​ рассматривает вариант приглашения нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга​, который должен заменить Мауро Икарди. Напомним, аргентинец находится на грани ухода из итальянского клуба.

    Известно, что представители «Интера» контактировали с «Боруссией» на предмет трансфера Обамеянга. Немцы пока не готовы продавать своего игрока, но до окончания трансферного окна еще есть время. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.08.2016 14:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 2 августа 2016, 22:36

      На что рассчитывает Интер ? Они правда думали что смогут его купить ? Возможно и да , но им придется выложиться в 90млн , только тогда можно будет рассмотреть дело

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 2 августа 2016, 16:07

      Что это вы на Интер гоните ,топ клуб переживающий не лучшие времена как и весь итальянский футбол в принципе

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > qweewqqweewq 2 августа 2016, 16:30

      Дело даже не в "гоните", вопрос в том, что для "шмелей" продажа Обамеянга смерти подобна. Ну для примера то самое, когда "волки" де Брюйне продали.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 августа 2016, 15:29

      Обамеянг в Интере? Ни в жизнь не пойдёт. В Дортмунде ему лучше.

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