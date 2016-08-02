«Интер» готов приобрести Обамеянга на замену Икарди

На что рассчитывает Интер ? Они правда думали что смогут его купить ? Возможно и да , но им придется выложиться в 90млн , только тогда можно будет рассмотреть дело
«Интер» рассматривает вариант приглашения нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, который должен заменить Мауро Икарди. Напомним, аргентинец находится на грани ухода из итальянского клуба.
Известно, что представители «Интера» контактировали с «Боруссией» на предмет трансфера Обамеянга. Немцы пока не готовы продавать своего игрока, но до окончания трансферного окна еще есть время. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.