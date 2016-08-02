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    «Локомотив» сыграет с «Томью» в ретро-форме

    Столичный «Локомотив» подготовил сюрприз для своих поклонников. «Железнодорожники» представили форму, в которой команда в 1936-м году завоевала свой первый трофей — Кубок СССР, который был впервые разыгран в истории страны. Форма сделана по эскизам комплекта 1936-го года и выполнена в красно-белых цветах с паровозом на груди.

    Именно в этом варианте формы «Локомотив» проведет матч второго тура Премьер-лиги против «Томи», который состоится 7-го августа, в День железнодорожника.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.08.2016 13:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 8 августа 2016, 10:14

      а мне нравится чот ^^

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1924

      Romio-xxx 2 августа 2016, 19:30

      Что это за рожи?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич > Romio-xxx 2 августа 2016, 21:12

      Черчесов, Пашинин и Оганесян.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич > KLIM777 3 августа 2016, 00:08

      Тьфу ты. Черевченко конечно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      MixterFS 2 августа 2016, 15:45

      Что с права делает Калачев?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Fandorine > MixterFS 2 августа 2016, 16:53

      Это Гвардиола.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 августа 2016, 15:10

      7 июня ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 2 августа 2016, 14:19

      суровые мужики, им на ж/д дорогу молотками махать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 августа 2016, 13:53

      Это Джанашия чтоль слева

      0
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      Рейтинг: +79

      dragon922 > С-Пб on-line 2 августа 2016, 14:03

      саркис оганесян

      0
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > dragon922 2 августа 2016, 14:57

      о, пардон, ошибся

      0
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      Рейтинг: +33707

      zra78 > С-Пб on-line 2 августа 2016, 15:03

      Джанашия сейчас так широк, как эти трое

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > zra78 2 августа 2016, 17:40

      Он вроде чалится

      0
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      Рейтинг: +33707

      zra78 > С-Пб on-line 2 августа 2016, 19:05

      Он в прошлом году был в Черкизово, всё нормуль вроде у него

      0
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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 2 августа 2016, 13:36

      Августа может?

      4
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      Рейтинг: +20

      tep 2 августа 2016, 13:20

      блин, спартачей напоминает(((

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