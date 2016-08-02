Власти Петербурга намерены вернуть у ВТБ аванс 2,7 миллиарда рублей, выданный на строительство новой арены «Зенита»

Администрация Санкт-Петербурга собирается вернуть у ВТБ авансовые платежи, которые были выданы подрядчику на строительство нового стадиона «Зенита».

Требование к банку городские власти уже подготовили. В течение пяти дней оно будет отправлено ВТБ, сообщает «Росбалт».

Как сообщает источник, генеральный подрядчик строительства компания «Инжтрасстрой-СПб» получил аванс 3,6 миллиарда рублей, но определенная часть этих средств была освоена. Сейчас речь идет о возврате порядка 2,7 миллиарда рублей.

Напомним, что неделю назад город и генподрядчик официально расторгли трудовое соглашение, после чего компания объявила о полной остановке работ по строительству новой арены.