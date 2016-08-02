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    Власти Петербурга намерены вернуть у ВТБ аванс 2,7 миллиарда рублей, выданный на строительство новой арены «Зенита»

    Администрация Санкт-Петербурга собирается вернуть у ВТБ авансовые платежи, которые были выданы подрядчику на строительство нового стадиона «Зенита».

    Требование к банку городские власти уже подготовили. В течение пяти дней оно будет отправлено ВТБ, сообщает «Росбалт».

    Как сообщает источник, генеральный подрядчик строительства компания «Инжтрасстрой-СПб» получил аванс 3,6 миллиарда рублей, но определенная часть этих средств была освоена. Сейчас речь идет о возврате порядка 2,7 миллиарда рублей.

    Напомним, что неделю назад город и генподрядчик официально расторгли трудовое соглашение, после чего компания объявила о полной остановке работ по строительству новой арены.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 09:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 августа 2016, 14:10

      У Питерских такой опыт воровства, а строители взяли свои взятки и привет.
      Умыли неумытых родителей бомжей.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 августа 2016, 13:43

      они не вернуть аванс хотят,а распелить и по карманам,насрать им на стадион,ведь бомж должен вонять,а по тому должен быть обосран

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Каратель 2 августа 2016, 14:56

      Это что за злой такой каратышка? По-русски пишет, язык сломаешь, а всё туда же - гав-гав

      0
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 2 августа 2016, 11:27

      В бюджете Динамо надо искать !!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Apachi Bur 2 августа 2016, 14:05

      Это с какого х...я в Динамо. Пусть в лесу ищут.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 августа 2016, 10:43

      Ищите в панамских оффшорах.

      -1
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