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    «Шанхай Шэньхуа» предлагал 15 миллионов за Смолова, но получил отказ

    Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов мог продолжить карьеру в Китае этим летом. Однако руководство «быков» отказало в продаже 26-летнего футболиста «Шанхай Шэньхуа», несмотря на солидное в финансовом плане предложение.

    «Шанхай Шэньхуа» очень хотел видеть у себя Смолова и предлагал за него 15 миллионов евро, но в «Краснодаре» ценят футболиста и не стали его отпускать. Это было первое официальное предложение из чемпионата Китая для российского футболиста», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 23:58
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 августа 2016, 08:54

      Правильно отказали. Парню надо в топ-чемп!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 2 августа 2016, 08:17

      ещё пару таких как смолов и краснодар будет чемпионом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 2 августа 2016, 07:35

      Пусть Коорина с Мамаевым забирают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 2 августа 2016, 01:58

      уйдет с краснодара ,будет таким же бревном как Дзюба!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 2 августа 2016, 01:41

      ну-ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      dipker 2 августа 2016, 00:42

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SARSAD 2 августа 2016, 00:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А бразильцы не хотели Смолова за 25 миллионов?

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 2 августа 2016, 00:28

      дожились уж

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 2 августа 2016, 00:01

      Всё впереди..

      0
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