«Спартак» не предлагал Гераскину пост спортивного директора клуба

Телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что руководство «Спартака» не предлагало Юхану Гераскину пост спортивного директора, который сегодня покинул Дмитрий Попов. Напомним, в настоящее время зять владельца красно-белых Леонида Федуна является техническим директором клуба.

«Писали, что Юхан Гераскин возглавит этот спортивный отдел. Я Юхану отправил сегодня СМС с поздравлением. Он ответил, что день рождения у него 12 августа, поэтому поздравлять рано. Соответственно ему еще не было сделано предложение», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».