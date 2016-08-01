Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» не предлагал Гераскину пост спортивного директора клуба

    Телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что руководство «Спартака» не предлагало Юхану Гераскину пост спортивного директора, который сегодня покинул Дмитрий Попов. Напомним, в настоящее время зять владельца красно-белых Леонида Федуна является техническим директором клуба.

    «Писали, что Юхан Гераскин возглавит этот спортивный отдел. Я Юхану отправил сегодня СМС с поздравлением. Он ответил, что день рождения у него 12 августа, поэтому поздравлять рано. Соответственно ему еще не было сделано предложение», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2016 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11