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    Широков: «Со мной вообще легко договориться. Разговаривайте – договоримся»

    Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков рассказал о своих взаимоотношениях с тренерами. По словам 35-летнего игрока, у него никогда не было конфликтов с наставниками, включая Леонида Слуцкого.

    «С тренерами у меня не было конфликтов, особенно если упомянуть последнего товарища, хотя он говорил, что у него был конфликт со мной. Легче всего сказать, что я скандальный, неудобный. Со мной вообще легко договориться. Разговаривайте – договоримся.

    У меня не было конфликта со Спаллетти, было недопонимание из-за результатов команды. Я люблю и уважаю Лучано, он как футбольный отец для меня, он меня раскрыл по второму разу», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 19:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +706

      111ax 5 августа 2016, 14:02

      "... он меня раскрыл по второму разу"

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 августа 2016, 00:46

      что вы обсуждаете? тут не о лирике речь ) он как бы дает сигнал футбольному миру: ну я очень хочу еще поиграть, поэтому не буду много заламывать. Все же понимают: ну да, можно взять, пригодится. Но в 35 лет, с характером.. того не стоит. Денег этих не стоит. Ну вот он и выходит и намекает: много не попрошу. Только это тут между строк. А не тренеры и прочее.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 августа 2016, 00:04

      Да в половине клубов РФПЛ Широков был бы ведущим игроком... Это же ослу понятно! Как понятно и то, что всё зависит не только от воли главных тренеров... Ау! Уфа, Оренбург, Тула и Махачкала?! В ФНЛ захотелось? Или героически побороться, чтобы туда не отправиться? Так договоритесь с Широковым и решите половину своих проблем!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 августа 2016, 20:44

      Последний. Слуцкий?

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