Силва вновь отказался от перехода в «Зенит»

теперь зеня должен всё семейство обеспечить всем необходимым,как было с женой гарая(работа,учёба,д/с и т.д) вплоть до домашнего хомячка,тогда он подумает
«Зенит» в очередной раз не смог договориться о трансфере полузащитника «Браги» Рафаэла Силвы. Футболист вновь отказался переезжать в Россию. Питерский клуб был готов заплатить за полузащитника 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам Силва хотел бы в будущем перейти в один из сильнейших чемпионатов Европы.
В прошедшем сезоне Силва провел в чемпионате Португалии 30 матчей, в которых забил восемь голов.