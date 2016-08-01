Силва вновь отказался от перехода в «Зенит»

«Зенит» в очередной раз не смог договориться о трансфере полузащитника «Браги» Рафаэла Силвы. Футболист вновь отказался переезжать в Россию. Питерский клуб был готов заплатить за полузащитника 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам Силва хотел бы в будущем перейти в один из сильнейших чемпионатов Европы.

В прошедшем сезоне Силва провел в чемпионате Португалии 30 матчей, в которых забил восемь голов.