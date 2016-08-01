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    Силва вновь отказался от перехода в «Зенит»

    «Зенит» в очередной раз не смог договориться о трансфере полузащитника «Браги» Рафаэла Силвы. Футболист вновь отказался переезжать в Россию. Питерский клуб был готов заплатить за полузащитника 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам Силва хотел бы в будущем перейти в один из сильнейших чемпионатов Европы.

    В прошедшем сезоне Силва провел в чемпионате Португалии 30 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: Record

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    01.08.2016 11:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 1 августа 2016, 16:11

      теперь зеня должен всё семейство обеспечить всем необходимым,как было с женой гарая(работа,учёба,д/с и т.д) вплоть до домашнего хомячка,тогда он подумает

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 августа 2016, 15:19

      Еще один парень, который не захотел повестись на деньги, перейти в рфпл и деградировать)))
      Можете сколько угодно обливать его грязью, мол вам он не нужен, он деревяшка и т.д., но факт в том, что Зенит сам пригласил его, а ОН ОТКАЗАЛ, притом, что и игрок то он далеко не первого класса). Просто нам проще облить грязью, чем признать, что и лига и клубы наши ни о чем, кишка тонка!!!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 августа 2016, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не стоит его покупать, два полена в клубе - это черезчур

      -4
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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 августа 2016, 14:03

      ...а нужен ли Зениту второй Витсель???

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 августа 2016, 13:52

      Силва чует подвох)

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 августа 2016, 12:43

      Ахаха.... ГМО уже второй раз отказывают далеко не топы.... вот что Халк животворящий и отсутствие ЛЧ делают...

      1
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