Сакки: «Месси – не лучший аргентинский игрок в истории. Ему не хватает индивидуальности Марадоны»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки отметил, что не считает Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом в истории.

«Марадона и Ди Стефано были самыми лучшими аргентинскими игроками в истории футбола. У Марадоны было больше таланта, а Альфредо играл буквально по всему полю. Сейчас Месси – лучший аргентинец в футболе. Но ему не хватает индивидуальности Марадоны. Никто из футболистов на поле не мог его остановить», – приводит слова Сакки La Nación.