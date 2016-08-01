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    Сакки: «Месси – не лучший аргентинский игрок в истории. Ему не хватает индивидуальности Марадоны»

    Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки отметил, что не считает Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом в истории.

    «Марадона и Ди Стефано были самыми лучшими аргентинскими игроками в истории футбола. У Марадоны было больше таланта, а Альфредо играл буквально по всему полю. Сейчас Месси – лучший аргентинец в футболе. Но ему не хватает индивидуальности Марадоны. Никто из футболистов на поле не мог его остановить», – приводит слова Сакки La Nación.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 11:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      alexfor 1 августа 2016, 18:12

      сейчас марадону бы остановил каждый второй приличный защитник, причем в одного. не пори чушь, товарищ сакки!

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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > alexfor 1 августа 2016, 18:13

      и да, месси тоже умеет играть по всему полю, причем получше обоих, указанных выше.

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