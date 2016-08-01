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    Чепчугов: «Матчи с «Реалом» – самое классное в моей карьере. Достал майку Касильяса»

    Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отметил, что московский матч с «Реалом» 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12 является наиболее знаковым в его спортивной карьере.

    «Матчи с «Реалом» – самое классное, что было в моей карьере. Особенно московский — Понтус ведь тогда засадил на 93-й, и мы сыграли вничью! На «Бернабеу» похуже был результат... Хотя в Москве я вообще не волновался... Ну, важный матч был, вопросов нет. Но с ума я не сходил. Вышел — сыграл. Против «Реала» – значит, против «Реала».

    После матча поменялся футболками с Касильясом. Ну, вернее не я... Нашего массажиста, Мишу Насибова попросил. Я стеснялся, реально стеснялся. Подходить к самому Касильясу, еще и просить что-то... А вот Насибову ничего не страшно. Он, собственно, достал мне майку», – заявил Чепчугов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2016 10:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru 1 августа 2016, 12:41

      ...следующий раз трусы попроси.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 августа 2016, 10:29

      Побоялся - вдруг Касильяс его майку не возьмет

      -3
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