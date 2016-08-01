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    Веденеев: «Кержакову надо менять амплуа. Он уже не может конкурировать с молодыми игроками»

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев отметил о необходимости Александру Кержакову менять амплуа для возможности конкурировать за место в основном составе питерского клуба.

    «Если Кержаков блеснул в товарищеских матчах, то Луческу никак не мог его не поставить на игру. Тем более что травмирован Дзюба. Но мой прогноз такой: когда Луческу поближе посмотрит, разберется, что к чему, тогда Александр может сесть на лавку. Уже говорил, что, на мой взгляд, надо сделать Александру, чтобы сохранить место в основе: поменять амплуа. Наступил момент, когда конкурировать с молодыми, быстрыми игроками он не может», – заявил Веденеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    01.08.2016 10:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +368

      mik1954 1 августа 2016, 13:04

      Это было ясно уже давно, при всем уважении к Кержику нужно признаться, время его прошло....

      2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 1 августа 2016, 12:05

      клозе возраст не помеха. керж тоже потянет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +160

      Varnes > hmelarj 1 августа 2016, 12:08

      То что потянет, вряд ли кто-нибудь сомневается. А вот пользы будет больше, если Керж будет заниматься конструкцией и ускорением атаки.

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes 1 августа 2016, 12:05

      Согласен с Веденеевым, Кержакову необходимо играть чуть ниже, вполне подошла бы позиция атакующего полузащитника. Скорость у Александра приличная, плюс он почти всегда открыт и готов к приему мяча. Атака вторым темпом и снабжение мячом нападающих должно стать преимуществами Александра.

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 1 августа 2016, 11:42

      Что за чушь? Керж вполне состоятелен! Никогда не ходит пешком,всегда полностью отдается игре! Пусть играет в атаке!

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 1 августа 2016, 10:24

      Желанием может!

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 1 августа 2016, 10:16

      А по поводу травмы дзюбры, то она может быть выдумана, что бы обществу не говорить, что луческу на него не расчитывает

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 1 августа 2016, 10:14

      А кто из молодых его посильнее будет? Лука может, но их обоих можно вместе выпускать. Кокорин пока не сильнее, а скоро колени заболят и он будет себя беречь на поле. Дзюба сложно сравнивать с Кержом они разные по типу, но на мой взгляд дзюбра все равно слабее. Так что пока зенит не купит нападающего легионера, Кержаков будет стабильно играть хоть и не полные матчи

      5
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      Рейтинг: +244

      Grelas 1 августа 2016, 10:07

      И так всем было понятно, что Керж будет выходить с лавки, но амплуа ему менять точно не надо, у него сумасшедшая самоотдача, пользу принесет команде немалую, я в этом уверен.

      10
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      Рейтинг: +7991

      nik55 > Grelas 1 августа 2016, 11:22

      МЕЧТАТЬ не вредно

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      Рейтинг: +244

      Grelas > nik55 1 августа 2016, 20:43

      Больше трех слов в предложение тяжело связать? О чем ты пишешь, кому "МЕЧТАТЬ не вредно" и о чем? Сайт заполонили косноязычные жертвы реформы образования.

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