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    «Химки»: «Победы вот-вот придут. Вы будете гордиться нами»

    Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев после матча 5-го тура ФНЛ с«Сибирью» (1:1) заявил, что команда обязательно поднимется в верхнюю часть турнирной таблицы первенства.

    «Сегодня мы потеряли необходимые турнирные очки. Понимаю досаду футболистов и в особенности болельщиков красно-черных, которых становится больше на наших играх. Спасибо им за поддержку и веру в команду, в наши будущие победы. Они придут, наступят вот-вот!

    По игре, считаю, «Химки» не проиграли никому за эти пять туров. Мы превосходили своих соперников по многим игровым компонентам. Мы играем в футбол, а не боремся на льду. Но наша игра должна давать турнирные очки, если мы до сих пор не выиграли, значит, не наиграли на победу и не заслужили ее. Будем учиться играть до последних минут. Нельзя терять концентрацию до финального свистка арбитра. На команду и тренерский штаб никто не давит. Я говорю ребятам, чтобы играли в свой футбол, тогда и игра даст результат. Впереди еще 33 тура. Мы наберем свои очки и будем в верхней части таблицы! Все увидите сами и будете гордиться «Химками», – заявил Качукаев.

    Источник: ФК «Химки»

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    01.08.2016 08:35
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