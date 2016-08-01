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    Плющенко: «Впервые увидел, как Кадыров эмоционально болеет за «Терек»

    Олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко побывал в Грозном на матче 1-го тура Премьер-лиги «Терек» – «Крылья Советов» (1:0). После поединка он поделился впечатлениями от просмотра вместе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

    «Терек» с победой! Впервые видел, как Рамзан Ахматович болеет за свою команду. Очень здоров и эмоционально! Молодец», – написал Плющенко в Instagram,

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 00:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 1 августа 2016, 11:06

      Прям модно стало ездить в Грозный поболеть за Терек, челом поторговать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 августа 2016, 10:33

      Опять спонсора ищет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 1 августа 2016, 08:22

      Употребляет походу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 1 августа 2016, 01:34

      Мда нет слов>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

      0
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