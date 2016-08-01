Плющенко: «Впервые увидел, как Кадыров эмоционально болеет за «Терек»

Олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко побывал в Грозном на матче 1-го тура Премьер-лиги «Терек» – «Крылья Советов» (1:0). После поединка он поделился впечатлениями от просмотра вместе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

«Терек» с победой! Впервые видел, как Рамзан Ахматович болеет за свою команду. Очень здоров и эмоционально! Молодец», – написал Плющенко в Instagram,