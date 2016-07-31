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Клубы Испании и Италии планируют создать новую Лигу чемпионов

31 июля 2016, 08:52
13

Ведущие клубы Испании и Италии являются инициаторами создания новой Лиги чемпионов. Сообщается, что новый турнир команды планируют создать с целью увеличения коммерческих доходов.

Рассматривается вариант, при котором в новом формате Лиги чемпионов представители ведущих чемпионатов будут иметь по шесть представителей. Другой вариант – сокращение списка участников до 16. При этом матчи нового турнира планируется проводить в выходные дни.

Стоит отметить, что за победу в прошлом сезоне Лиги чемпионов «Реал» заработал меньше, чем 11 клубов английской Премьер-лиги за участие в национальном чемпионате.

Источник: Telegraph.co.uk
Лига чемпионов
Комментарии (13)
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KWN37
1469944821
Ну логично все, зачем им отстойные чемпионы типа нашего цска...
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Garrincha58
1469946067
скоро нас заблокируют со всех сторон и будем смотреть Локомотив-Зенит или ЦСКА-Анжи как вчера просто плевался от такого футбола лучше бы его не показывали
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TY13R
1469946932
круто...
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marshal9
1469947415
а за чемпионат скоко реал заработал? + за финал итого круглая сумма
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maior-60
1469951935
Вряд ли новый турнир будет проходить под эгидой УЕФА. Да и источник сомнительный.
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Димон Алма-Ата
1469952671
Итальянские клубы в таком состоянии, что на них и так смотреть не очень хочется (кроме Ювентуса). Куда им то рыпаться, ладно бы испанцы с англичанами это мутили, это было бы интересно, а так будет вечных два победителя Барселона да Реал.
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dimon2602
1469953442
Бред какой то
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Marvianu
1469953707
опять все в деньги уходит. где чемпионская дисциплина
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волчарик
1469956714
спорт в чистом виде заканчивается-кругом только деньги и политика
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alex kidn
1469957984
Хотят забрать себе доход УЕФА
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