Клубы Испании и Италии планируют создать новую Лигу чемпионов

Ведущие клубы Испании и Италии являются инициаторами создания новой Лиги чемпионов. Сообщается, что новый турнир команды планируют создать с целью увеличения коммерческих доходов.

Рассматривается вариант, при котором в новом формате Лиги чемпионов представители ведущих чемпионатов будут иметь по шесть представителей. Другой вариант – сокращение списка участников до 16. При этом матчи нового турнира планируется проводить в выходные дни.

Стоит отметить, что за победу в прошлом сезоне Лиги чемпионов «Реал» заработал меньше, чем 11 клубов английской Премьер-лиги за участие в национальном чемпионате.