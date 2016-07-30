Мутко: «Проект ЧМ-2018 находится под контролем, все построим вовремя»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заверил, что все объекты, строящиеся к чемпионату мира-2018, будут сданы вовремя.

«К чемпионату мира у нас огромная стройка, 268 объектов мы должны построить. Успокойтесь по Петербургу, Самаре, аэропорту в Ростове-на-Дону, 13-ти больницам, дороге в Волгограде, метрополитену в Нижнем Новгороде. Мы все построим, ведь мы это делаем не для ФИФА, а для своей страны.

Проект ЧМ-2018 находится под контролем. Точка невозврата в Санкт-Петербурге не может быть пройдена. Мы хотим провести там Кубок Конфедераций в 2017 году. Восьмого августа лично побываю на стройке арены. Мы не можем не доверять руководству города. Стройка не остановлена, остановлена только работа генподрядчика. Он выполнял три вида работ, остальное раздает. Город несет ответственность, и все гарантии даны.

ЧМ-2018 у России не заберут. Ни президент ФИФА Инфантино, ни другие официальные лица об этом даже речи не ведут», – сказал Мутко.