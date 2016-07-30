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    Мутко: «Я прошу еще времени для решения вопроса по новому наставнику сборной России»

    Министр спорта России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что на данный момент не определен основной кандидат на пост главного тренера сборной России.

    «Я еще не успел со всеми переговорить. Я прошу еще времени. У меня состоялись встречи с Черчесовым, Бердыевым, Семаком. Некоторым из них надо время для размышлений. Предстоит беседа с Бородюком. В общем, еще надо время, и мы позже назовем имя нового наставника сборной», – заявил Мутко в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2016 11:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 30 июля 2016, 15:41

      комментарии все сплошь клоунские.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 июля 2016, 15:25

      Никита Михалков приступает к съемкам ремейка фильма «Все умрут, а я останусь» о жизни и деятельности Виталия Мутко...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 30 июля 2016, 14:03

      Кто откат сделаит ему от премиальных мутко иуда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 30 июля 2016, 12:46

      Не о том просишь, Мудко. Пощады проси, дурачина, или ты не понял еще, чем пахнет. Если не понял, то ты Мудко не по фамилии, а по сути.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 30 июля 2016, 12:45

      Не о том просишь, Мудко. Пощады проси, дурачина, или ты не понял еще, чем пахнет. Е

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 июля 2016, 12:08

      Аукцион,кто больше даст

      0
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