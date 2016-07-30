Сорокин: «У России выработался иммунитет на попытки отобрать у нас ЧМ-2018»

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал заявление бывшего главы ВАДА Дика Паунда о необходимости передать другой стране право провести ЧМ-2018.

«Недавно мы с удивлением прочитали высказывания Паунда. Чем ближе к турниру, тем меньше его будут пытаться отбирать. Наверное, будут еще попытки, но у нас выработался иммунитет на всякого рода инсинуации и подозрения. Последние шесть лет мы существуем в такой атмосфере, что всегда готовы к любым выпадам. Как только мы выиграли право принять у себя чемпионат мира, начался разговор о том, что мы сделали это как-то нечестно, но за шесть лет разговоров не было представлено ни одного факта.

Мы прошли расследования ФИФА, допросы, но в результате ничего. Разговоры постепенно утихли, но никто не извинился перед нами за весь этот шум.

Мы морально готовы, постараемся сильно не отвлекаться на какие-то неадекватные высказывания и не оправдываться за то, чего мы не делали и не говорили. У нас есть уверенность, что по объему инвестиций, а самое главное – по количеству усилий, которое предпринимается правительством, регионами и оргкомитетом, это будет классный чемпионат мира», – отметил Сорокин.