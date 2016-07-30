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    Байдачный: «Дзюба может стать лучшим бомбардиром РФПЛ»

    Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный назвал имена тех футболистов, которые в новом сезоне имеют наиболее предпочтительные шансы стать лучшим бомбардиром РФПЛ.

    «Дзюба может стать лучшим бомбардиром. Новые футболисты, которые сейчас пришли. Траоре, например. Думаю, что это будет игрок из команд-лидеров. Хотелось бы, чтобы российский футболист. Смолов? Все зависит от того, в каком он физическом и психологическом состоянии. Оказывается большое давление на тех, кто выступал на Euro. Да и сложно два года подряд становиться лучшим бомбардиром, но бороться он, конечно, будет», – заявил Байдачный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2016 07:29
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +362

      sargassov 30 июля 2016, 13:54

      Может, уже почти был в 14 году

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 июля 2016, 13:01

      Бревно Дзюба даже 10 не забьет.

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 30 июля 2016, 12:42

      Весь свой уровень и уровень нашего чемпа наши показали на Евро. Смолов пару десятков наколотил в том сезоне, Дзюба полтора, а на Евро в сторону ворот пробили такое количество раз, оное можно сосчитать на пальцах одной руки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 30 июля 2016, 12:07

      бревно,а не Дзюба

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 30 июля 2016, 11:48

      верится с трудом он в пяти метрах от ворот стоит на прямых ногах в 90%, это не нападающий а тормоз

      3
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 30 июля 2016, 11:35

      по комплекциия Дзюба близок к Юрану,но Юран был скоростной маневренный ,а это стоячее бревно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 июля 2016, 11:27

      "Нет,сынок-это фантастика!"

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 июля 2016, 10:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё раз подкололи Ростов,заведомо зная реакцию на это интервью.

      -4
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      Рейтинг: +122

      time_killer 30 июля 2016, 10:42

      Может стать, может не стать... Гадание на кофейной гуще какое-то

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2016, 10:18

      АХА-ХА-ХА)))))))))))))))))))))
      БУГА-ГА))))))))))))))))))))))
      БРЕВНИЩЕ БОМБАРДИР))))))))))))))

      1
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