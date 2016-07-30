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    Мацуев: «Зобнин – талант. Жду от него прорыва»

    Знаменитый российский пианист Денис Мацуев считает, что новичок «Спартака» Роман Зобнин в новом сезоне может выйти на более высокий уровень.

    «Из молодежи в этом году жду прорыва от Зобнина, Кутепова, Головина, Новосельцева… Наверняка еще кто-то выстрелит. Мне кажется, сейчас в премьер-лиге будут отдавать предпочтение российским игрокам. В этом их уникальный шанс – заявить о себе в полный голос в преддверии ЧМ-2018. Особенно большие надежды возлагаю на Зобнина. Талант! Очень хочется, чтоб в «Спартаке» парень раскрылся во всей красе», – заявил Мацуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2016 07:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 июля 2016, 13:09

      Талант то талант, главное чтобы лимит его не расслабил.

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 30 июля 2016, 11:30

      Задатки есть. Всё зависит от него.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 30 июля 2016, 10:09

      Сейчас к молодёжи особое внимание !Дерзайте !

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 30 июля 2016, 10:05

      Почему то все в итоге ничем себя не проявляют, и потом приезжают молодые хорваты или словаки и пишут свою историю

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      Рейтинг: +452

      тёска 30 июля 2016, 09:30

      Толк будет если не начнёт пить шампусик и пивас.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 июля 2016, 07:42

      Дай то Бог.

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