Роналду пропустит матч 1-го тура Примеры

«Реал» не сможет рассчитывать на Криштиану Роналду в матче с «Реал Сосьедадом» в 1-м туре Примеры. Нападающий не успевает восстановиться к старту чемпионата Испании после травмы, полученной в финале Евро-2016, в котором португальцы обыграли Францию (1:0).

В прошедшем сезоне Роналду провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 11 результативных передач.