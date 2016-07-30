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    Роналду пропустит матч 1-го тура Примеры

    «Реал» не сможет рассчитывать на Криштиану Роналду в матче с «Реал Сосьедадом» в 1-м туре Примеры. Нападающий не успевает восстановиться к старту чемпионата Испании после травмы, полученной в финале Евро-2016, в котором португальцы обыграли Францию (1:0).

    В прошедшем сезоне Роналду провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    30.07.2016 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

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