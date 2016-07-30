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    Кержаков: «Стадион «Зенита»? Наши ожидания – наши проблемы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал задержки при строительстве нового стадиона на Крестовском острове.

    – Я не строитель, поэтому точно не могу сказать. Но судя по всему, наши ожидания – это наши проблемы. Думаю, мы все-таки дождемся окончания строительства. Во всяком случае, я очень хотел бы сыграть на новой арене.

    – На ЧМ-2018 в том числе? Ведь вы еще до возвращения в «Зенит» говорили об этом вашем желании?

    – Конечно, хочется сыграть на домашнем ЧМ. Буду стараться, тренироваться, играть. Показывать тот футбол, благодаря которому мне удастся попасть в сборную России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2016 01:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2016, 14:27

      Кержаков: «Стадион «Зенита»? Наши ожидания – наши проблемы. Надеюсь, мои внуки попадут на стадион.»

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 30 июля 2016, 11:42

      Кержакову не судьба сыграть на бомж-арене, как и зениту

      0
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      Рейтинг: +26

      xvan8 30 июля 2016, 08:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Остряк х_у_е_в. Попадал бы так .

      -6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 30 июля 2016, 06:54

      Думаю, мы все-таки доживём до окончания строительства.

      6
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 30 июля 2016, 06:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кержаков дзюба и все кто родился в ленинграде(питере) путин медведев милер мотвиенко жуков и иванов пздаблы

      -7
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      Рейтинг: -7

      krisvan > Vasilii1958 30 июля 2016, 10:41

      забыл написать - иуды

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vvv246 30 июля 2016, 11:13

      А ты боишься что прийдут пиндосы и заберут твою коммуналку в Мухосранске?Так ты их даже не увидишь,они в такую глушь не поедут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Vasilii1958 30 июля 2016, 13:01

      Из перечисленных вами 6 человек в Ленинграде родились только Путин и Медведев. Впрочем, если вы имели в виду Сергея Иванова, то да, он тоже питерский.

      0
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      Рейтинг: +17

      cskajeka > Vasilii1958 30 июля 2016, 14:09

      ВЕРНО!!! Красавчик!! поддерживаю!

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      Рейтинг: +17

      cskajeka > vvv246 30 июля 2016, 14:11

      что?!?!?!? алё!!! не знаешь что у этих Пи*арасов как раз у **ПЕНДОСОВ** дома ждут! Не знал?? или прикалываешся просто? у мОтвиенко,напроимер домик в Швейцарии)) у милира и у жукафа в ЮЭСЭЙ! ТЫ БЛЯТЬ ДУРАК РАЗ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ В ЭТОЙ ЁБАНОЙ РАШКЕ

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      Рейтинг: -101

      serega86ru 30 июля 2016, 05:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      керж черт . извините все кто его любит

      -9
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 30 июля 2016, 05:26

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      моральный урож

      -8
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 30 июля 2016, 05:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ........ стадион где!!!!!!!!! ?????? друг аршвина!!!!!! да наши проблемы мы налоги платим !!!!!!! спасибот ввп

      -6
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      Рейтинг: +145

      Danjer > serega86ru 30 июля 2016, 05:44

      А ты тупой УРОЖ!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 30 июля 2016, 04:31

      Удачи Саше!

      7
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