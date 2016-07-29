Мостовой: «Спартак» в этом сезоне поборется за титул»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

«Ничего сверхъестественного и необычного я не жду от предстоящего чемпионата. Уверен, что вряд ли в этом сезоне кто-то сможет значительно оторваться от остальных, как ЦСКА в прошлом году. Поэтому группа претендентов на золото возрастет до шести-семи команд: все-таки и «Зенит», и ЦСКА понесли большие потери в атаке: ушли соответственно Халк и Муса. Ведь эти двое даже в сложных играх приносили своим клубам результат и не факт, что новички смогут их заменить.

На фоне потерь в составе «Зенита» и ЦСКА «Спартак» скорее приобрел. Клуб сохранил основных игроков – Промес, Попов, Зе Луиш, Глушаков, да еще сделал неплохие приобретения: пришли известные нам Ещенко, Зобнин, также есть новый футболист из серии А – Фернандо, плюс не забываем про всегда сильную спартаковскую молодежь из «Спартака-2». Все это делает длинной спартаковскую скамейку, поэтому они просто обязаны быть выше прошлогоднего места и побороться за титул», – заявил Мостовой.