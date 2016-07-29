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Мостовой: «Спартак» в этом сезоне поборется за титул»

29 июля 2016, 22:58
27

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

«Ничего сверхъестественного и необычного я не жду от предстоящего чемпионата. Уверен, что вряд ли в этом сезоне кто-то сможет значительно оторваться от остальных, как ЦСКА в прошлом году. Поэтому группа претендентов на золото возрастет до шести-семи команд: все-таки и «Зенит», и ЦСКА понесли большие потери в атаке: ушли соответственно Халк и Муса. Ведь эти двое даже в сложных играх приносили своим клубам результат и не факт, что новички смогут их заменить.

На фоне потерь в составе «Зенита» и ЦСКА «Спартак» скорее приобрел. Клуб сохранил основных игроков – Промес, Попов, Зе Луиш, Глушаков, да еще сделал неплохие приобретения: пришли известные нам Ещенко, Зобнин, также есть новый футболист из серии А – Фернандо, плюс не забываем про всегда сильную спартаковскую молодежь из «Спартака-2». Все это делает длинной спартаковскую скамейку, поэтому они просто обязаны быть выше прошлогоднего места и побороться за титул», – заявил Мостовой.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (27)
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zagrizlik
1469827209
Днище-эксперт вылез...матч с аеком пересмотри...за титул поборятся.
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dimon2602
1469827429
Да пора бы уже
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AlMann
1469829642
Вопрос за какой именно титул. Лучшей свинофермы Московской области?
Ответить
семенчик
1469848421
Было бы неплохо
Ответить
DoNAld DUc
1469848801
Александер что-то бля хрень несет про Спартак !
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Vasilii1958
1469850026
Мудко гинер и миллер уже договорились о чемпионате кто какое место займет три иуды
Ответить
АртурZaСМ
1469850195
Очень на это надеемся...
Ответить
Maxim Nik
1469853351
Дай бог.
Ответить
Диктор
1469853662
Да нам все этого давно уже хочется.
Ответить
Mr_Murder
1469853881
надежда есть)
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