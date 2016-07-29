Фернандо: «С партнерами по «Спартаку» общаюсь на русском»

Новичок «Спартака» Фернандо рассказал о своих первых днях в составе красно-белых.

«Я счастлив оказаться в «Спартаке». Это команда с большим именем, выступает в еврокубках. Это было главным при принятии решения о переходе сюда.

Общаюсь с Аленичевым на португальском и итальянском. С партнерами общаюсь, в том числе, и на русском. Пока провел мало времени в Москве, был на сборах. Поэтому рано говорить о том, что я адаптировался к новым условиям.

Выбрал 11 номер, он красивый и мне нравится. Надеюсь, с честью буду его защищать. Очень понравился стадион. Уверен, мы проведем здесь много красивых матчей, будем писать историю «Спартака».

Алекс и Веллитон просили представлять их полностью? Я хотел бы продолжить хорошую традицию выступления бразильцев в «Спартаке». Но предпочитаю, чтобы меня называли Фернандо.

Сборная? Мне хотелось бы выступать за сборную Бразилии, но сейчас я сконцентрирован на игре за клуб. Если будет получаться здесь, то, возможно, и получу вызов из сборной», – заявил Фернандо.