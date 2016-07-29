Ещенко: «Спартак» плохо сыграл на Кипре»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против АЕКа (1:1).

«Были моменты, когда я ничего не давал создавать сопернику на своем фланге. Один момент я проиграл, пошла подача, и нам забили. Стечение обстоятельств, отскочил мяч от моей ноги к игроку и в итоге гол.

Сыграли неудовлетворительно. Как я, так и вся команда. Было очень много потерь. Но это начало сезона, волнение. Немаловажный фактор – погода. Думаю, дальше будет лучше», – заявил Ещенко.