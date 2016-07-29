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    Ещенко: «Спартак» плохо сыграл на Кипре»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против АЕКа (1:1).

    «Были моменты, когда я ничего не давал создавать сопернику на своем фланге. Один момент я проиграл, пошла подача, и нам забили. Стечение обстоятельств, отскочил мяч от моей ноги к игроку и в итоге гол.

    Сыграли неудовлетворительно. Как я, так и вся команда. Было очень много потерь. Но это начало сезона, волнение. Немаловажный фактор – погода. Думаю, дальше будет лучше», – заявил Ещенко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.07.2016 19:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 29 июля 2016, 21:56

      После такой игры вашу зарплату нужно отправлять пенсионерам которые за Вас инвалидов болеют.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 29 июля 2016, 20:41

      А вдруг не будет. Спроси у Локо, как они так? Бах и 1:4 дома.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 июля 2016, 20:16

      К сожалению неудовлетворительно это мягко сказано.

      3
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