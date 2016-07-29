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  • Бубнов: «Предел «Спартака» – третье место, но никак не чемпионство»

Бубнов: «Предел «Спартака» – третье место, но никак не чемпионство»

29 июля 2016, 18:54
13

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о перспективах московского клуба в новом сезоне.

«Думаю, на данный момент предел для команды Дмитрия Аленичева — третье место, но никак не чемпионство. По большому счету, самых главных проблем решить не удалось. А именно усилить центр обороны. Как из-под Боккетти забивали, так и продолжают забивать — кипрский АЕК это показал. Плюс непонятный мне трансфер Ещенко из «Динамо». Как можно брать возрастного защитника из команды, вылетевшей из Премьер-лиги? Он и там не был лучшим. А до этого играл в «Анжи», также аутсайдере чемпионата. Очень странно! Если удастся заполучить Чорлуку из «Локомотива», о чем сейчас много говорится, это станет усилением. Он сильнее Боккети и может стать лидером команды. Такого человека «Спартаку» сейчас очень не хватает.

Многие восторгаются Джано после его игры на Кипре, но мне кажется радоваться рано. Он может блеснуть, но на длинную дистанцию его не хватает. Нет стабильности. Он все еще мальчишка, ему тяжело в физическом плане, плюс подвержен травмам. Рассчитывать, что грузин будет тянуть команду на себе, не стоит. Правда, в атаке у «Спартака» все относительно неплохо — сохранили Промеса, Зе Луиша. Они сыграны и должны давать результат. Плюс добавился Зобнин, парень с головой и готовый прогрессировать. Хотя в чем-то ему еще нужно прибавлять — в первую очередь в умении чисто отбирать мяч», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (13)
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Врач Зенита
1469808070
Как врач скажу, что предел Бубнова, это радио спорт. Но к сведению посетителей портала, надо держаться от него далеко.
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Taps
1469808357
Бубнов: «Предел «Спартака» – тринадцатое место, но никак не чемпионство». А скорее всего расформирование.
Ответить
!ce man
1469808421
Судя по матчу с АЕК,Спартак тянет на 10 место в РФПЛ. Максимум
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zra78
1469809893
Ну надо с начало выйти им в ФНЛ,а уж там мечтать о третьем месте
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ufos73
1469810883
Буба не выспался прост )))
Ответить
Garrincha58
1469811892
а кто сейчас играет лучше в нашем болоте все примерно равны как говорится г*вны
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Black Giz
1469812851
Извечная проблема последнего десятилетия Спартака-это оборона. Там надо наводить порядок железной метлой.
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Диктор
1469817962
Как же достали эти эксперты хреновы.
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Саня БУБА
1469820522
....не могу согласиться с тезкой!!!...во-первых, бокетти не хуже чорлуки, просто надо правильно игру в обороне поставить....ещенко так вообще не от хорошей жизни...посмотрите состав сб. россии - кто там!!!...а кто в рфпл играет в защите из хотя бы четвертьфиналистов ЧЕ???....уровень к сожалению очень низок...но в этом сезоне спартак по сильнее будет и думаю, будет в таблице там же (4-5-6), учитывая усиления других ведущих команд....в этом сезоне будут доминировать зенит, рубин и терек!!
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yurdin
1469822972
Согласен по персоналиям,но 3 место как-то для спама необоснованно оптимистично.Вангую,что в мае опять чудом зацепятся за 5 место)
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