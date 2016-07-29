Бубнов: «Предел «Спартака» – третье место, но никак не чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о перспективах московского клуба в новом сезоне.

«Думаю, на данный момент предел для команды Дмитрия Аленичева — третье место, но никак не чемпионство. По большому счету, самых главных проблем решить не удалось. А именно усилить центр обороны. Как из-под Боккетти забивали, так и продолжают забивать — кипрский АЕК это показал. Плюс непонятный мне трансфер Ещенко из «Динамо». Как можно брать возрастного защитника из команды, вылетевшей из Премьер-лиги? Он и там не был лучшим. А до этого играл в «Анжи», также аутсайдере чемпионата. Очень странно! Если удастся заполучить Чорлуку из «Локомотива», о чем сейчас много говорится, это станет усилением. Он сильнее Боккети и может стать лидером команды. Такого человека «Спартаку» сейчас очень не хватает.

Многие восторгаются Джано после его игры на Кипре, но мне кажется радоваться рано. Он может блеснуть, но на длинную дистанцию его не хватает. Нет стабильности. Он все еще мальчишка, ему тяжело в физическом плане, плюс подвержен травмам. Рассчитывать, что грузин будет тянуть команду на себе, не стоит. Правда, в атаке у «Спартака» все относительно неплохо — сохранили Промеса, Зе Луиша. Они сыграны и должны давать результат. Плюс добавился Зобнин, парень с головой и готовый прогрессировать. Хотя в чем-то ему еще нужно прибавлять — в первую очередь в умении чисто отбирать мяч», – отметил Бубнов.