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    Бубнов: «Предел «Спартака» – третье место, но никак не чемпионство»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о перспективах московского клуба в новом сезоне.

    «Думаю, на данный момент предел для команды Дмитрия Аленичева — третье место, но никак не чемпионство. По большому счету, самых главных проблем решить не удалось. А именно усилить центр обороны. Как из-под Боккетти забивали, так и продолжают забивать — кипрский АЕК это показал. Плюс непонятный мне трансфер Ещенко из «Динамо». Как можно брать возрастного защитника из команды, вылетевшей из Премьер-лиги? Он и там не был лучшим. А до этого играл в «Анжи», также аутсайдере чемпионата. Очень странно! Если удастся заполучить Чорлуку из «Локомотива», о чем сейчас много говорится, это станет усилением. Он сильнее Боккети и может стать лидером команды. Такого человека «Спартаку» сейчас очень не хватает.

    Многие восторгаются Джано после его игры на Кипре, но мне кажется радоваться рано. Он может блеснуть, но на длинную дистанцию его не хватает. Нет стабильности. Он все еще мальчишка, ему тяжело в физическом плане, плюс подвержен травмам. Рассчитывать, что грузин будет тянуть команду на себе, не стоит. Правда, в атаке у «Спартака» все относительно неплохо — сохранили Промеса, Зе Луиша. Они сыграны и должны давать результат. Плюс добавился Зобнин, парень с головой и готовый прогрессировать. Хотя в чем-то ему еще нужно прибавлять — в первую очередь в умении чисто отбирать мяч», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.07.2016 18:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +577

      yurdin 29 июля 2016, 23:09

      Согласен по персоналиям,но 3 место как-то для спама необоснованно оптимистично.Вангую,что в мае опять чудом зацепятся за 5 место)

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 29 июля 2016, 22:28

      ....не могу согласиться с тезкой!!!...во-первых, бокетти не хуже чорлуки, просто надо правильно игру в обороне поставить....ещенко так вообще не от хорошей жизни...посмотрите состав сб. россии - кто там!!!...а кто в рфпл играет в защите из хотя бы четвертьфиналистов ЧЕ???....уровень к сожалению очень низок...но в этом сезоне спартак по сильнее будет и думаю, будет в таблице там же (4-5-6), учитывая усиления других ведущих команд....в этом сезоне будут доминировать зенит, рубин и терек!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2016, 21:46

      Как же достали эти эксперты хреновы.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 июля 2016, 20:21

      "...сохранили Промеса..." - квинтэссенция интервью Бубнова. Можно было бы расширенно и уважительнее сказать: "...сохранили КВИНСИ ПРОМЕСА..." Была бы квинтэссенция о Квинси... Даже с игрой слов... :-))))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 июля 2016, 20:20

      Извечная проблема последнего десятилетия Спартака-это оборона. Там надо наводить порядок железной метлой.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 июля 2016, 20:04

      а кто сейчас играет лучше в нашем болоте все примерно равны как говорится г*вны

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 июля 2016, 19:48

      Буба не выспался прост )))

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 29 июля 2016, 19:31

      Ну надо с начало выйти им в ФНЛ,а уж там мечтать о третьем месте

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zra78 29 июля 2016, 19:39

      Кому-кому, но уж точно не проводнице об этом рассуждать.

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Тraumtanzеr 29 июля 2016, 22:42

      Что то я здесь не видел не каких проводниц,а выродок

      -1
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      Рейтинг: +452

      тёска 29 июля 2016, 19:07

      Судя по матчу с АЕК,Спартак тянет на 10 место в РФПЛ. Максимум

      3
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      Рейтинг: +1307

      Taps 29 июля 2016, 19:05

      Бубнов: «Предел «Спартака» – тринадцатое место, но никак не чемпионство».
      А скорее всего расформирование.

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