Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент РФС: «Не понимаю, как можно не видеть прогресса в российском спорте?»

    Президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс спорта в стране, а также подчеркнул, что у России никто не сможет отобрать чемпионат мира-2018.

    «В последнее время мы слышим много критики от людей по телевидению и в газетах. Они думаю, что на недостатках и промашках можно строить целую политику. Да, ошибки нужно вычленять, но нельзя не замечать, что спорт стал одним из приоритетных направлений развития.

    Российский спорт за последние несколько лет сделал колоссальный шаг вперед. Не понимаю, как этого можно не видеть? Уже построено 260 объектов: новые станции метро, аэропорты, стадионы, поля, тренировочные базы. Чемпионат мира – проект не наш, а Международной федерации футбола. Но то, что мы делаем, – это не для ФИФА, а для развития нашей страны. Отобрать чемпионат мира? Так можно и ФИФА распустить», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2016 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 11 августа 2016, 18:27

      Развивать спорт, строя объекты и пиля деньги? Заебись! А в СССР че, больше объектов было, когда по 50 золотых брали на ОИ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 23:41

      После того, как в Российском спорте появился мудко, виден только РЕГРЕСС!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 8 августа 2016, 15:20

      Вологодская область осталась вообще без профисиональных клубов (хотя их было 3) и о каком прогрессе идет речь? то что скоро РФПЛ будет переименовано в МО ФПЛ+питер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 августа 2016, 12:12

      Какой прогресс?!!! ........полный регресс!!! .....упал рейтинг российского футбола, провал олимпиады, а Вы господин Мутко настоящий демагог и хуиплет!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 августа 2016, 10:00

      Эх,хорошего бы следователя к нему в кабинет....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2860

      nemolod 29 июля 2016, 20:12

      Смех,да и только,а поднимите свой организм и подальше от столиц,неофициально посетите областные центры,и обойдите стадионы только не там,где вас обычно встречают,а с других сторон! И вот тогда вы увидите реальность!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 июля 2016, 19:34

      Глюки от мельдония у Мутко.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 июля 2016, 19:28

      Живу в подмосковье. Да, дворец спорта построили. На чьи деньги? Нас,налогоплательщиков. И всё равно, нам за всё надо платить. Он стоит наполовину пустой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 июля 2016, 17:45

      бери шинель ,-иди домой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 29 июля 2016, 17:00

      Живу в подмосковье,хожу и не замечают что то спортивных сооружений

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > тёска 11 августа 2016, 16:19

      я там не живу и то знаю на вскидку 18 сооружений спортивных

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11