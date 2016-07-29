Глава оргкомитета ЧМ-2018: «Есть беспокойство по поводу нового стадиона «Зенита»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ФИФА подготовила властям Санкт-Петербурга письмо с просьбой разъяснить ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове, который должен принять Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.

«Беспокойство у нас есть, мы не пытаемся сделать вид, что все в порядке. Конечно, когда происходит разрыв контракта – это всегда болезненно для строительства, которое имеет конкретный срок завершения. Город заверяет всех, что в кратчайшие сроки по ускоренным процедурам будут проведены конкурсы, назначен генподрядчик, который завершит строительство. ФИФА уже подготовила соответствующее письмо в адрес города с просьбой разъяснить ситуацию, в ближайшее время мы его передадим.

Как только все разъяснения будут даны и наступит ясность с генподрядчиком, дальше будет понятна дорожная карта, как планируется реализовать завершение строительства. В целом оставшийся объем работ на стадионе в Санкт-Петербурге не так велик. Наши специалисты согласны с общей оценкой города, что стадион готов на 85 процентов. По-прежнему могут быть соблюдены те сроки сдачи арены, которые были обозначены во всех гарантиях, – декабрь текущего года.

Создание такого объема инфраструктуры ни в одной стране не может проходить гладко. Не было такого чемпионата мира, к которому все было построено абсолютно бесшовно. Везде были какие-то задержки, сложности – например, в Бразилии до последнего вызывала сомнения готовность сразу нескольких стадионов», – сказал Сорокин.