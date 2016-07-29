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  • Глава оргкомитета ЧМ-2018: «Есть беспокойство по поводу нового стадиона «Зенита»

Глава оргкомитета ЧМ-2018: «Есть беспокойство по поводу нового стадиона «Зенита»

29 июля 2016, 13:20
12

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ФИФА подготовила властям Санкт-Петербурга письмо с просьбой разъяснить ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове, который должен принять Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.

«Беспокойство у нас есть, мы не пытаемся сделать вид, что все в порядке. Конечно, когда происходит разрыв контракта – это всегда болезненно для строительства, которое имеет конкретный срок завершения. Город заверяет всех, что в кратчайшие сроки по ускоренным процедурам будут проведены конкурсы, назначен генподрядчик, который завершит строительство. ФИФА уже подготовила соответствующее письмо в адрес города с просьбой разъяснить ситуацию, в ближайшее время мы его передадим.

Как только все разъяснения будут даны и наступит ясность с генподрядчиком, дальше будет понятна дорожная карта, как планируется реализовать завершение строительства. В целом оставшийся объем работ на стадионе в Санкт-Петербурге не так велик. Наши специалисты согласны с общей оценкой города, что стадион готов на 85 процентов. По-прежнему могут быть соблюдены те сроки сдачи арены, которые были обозначены во всех гарантиях, – декабрь текущего года.

Создание такого объема инфраструктуры ни в одной стране не может проходить гладко. Не было такого чемпионата мира, к которому все было построено абсолютно бесшовно. Везде были какие-то задержки, сложности – например, в Бразилии до последнего вызывала сомнения готовность сразу нескольких стадионов», – сказал Сорокин.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (12)
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REDWHITE_
1469788247
Дешевле сломать этот стадион, чем достроить))) ГЫ-ГЫ-ГЫ
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kykyi
1469788936
Чего ссать то, первый матч уже состоялся. Просто и дальше футболисты будут вынуждены играть в касках, но это и к лучшему, травм будет меньше. Чех вон в шлеме играет и другие привыкнут.
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Врач Зенита
1469789744
Как врач, заявляю, мне стыдно за команду Паредасов. Стыдно за город, за болельщиков, которые позорят страну. Все ужасно, а тут еще никому не нужный стадион.
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СЛАВА 81
1469790757
Капут кубку конфедераций в питере. . Не достроят.
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Kulimen
1469791489
Ну ясен хер, когда государство деньги выделяет, а они по карманам расходятся. Так и к 18 году не построят.
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Виталий1
1469792018
Опять как и с кольцевой никого не посадят. Скучно.
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GoldPlayFIFARus9
1469793946
Сцуко! Опять эти 85%.Что в начале года,что сейчас...Когда нибудь уже будет не 85%?
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mig28
1469797066
Могут только сметы повышать, да игроков за миллионы евро покупать, а собственный стадион построить не в состоянии))) Сколько уже команд обрело свои арены, пока Питер строил?!))
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deinego77@yandex.ru
1469797375
Скидуйтесь болелы зенита на стадион!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1469797388
Вообще беспокойство вызывает сам ЧМ 2018 в России. Стадионы построить -- это не достаточно. Инфраструктуру в виде гостиниц, аэропортов, ЖД и автовокзалов наладить за полтора года не успеют.
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