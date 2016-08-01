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    РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Томь», «Рубин» в меньшинстве добыл очко в матче с «Амкаром»

    В сегодняшнем матче первого тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле нанес разгромное поражение «Томи». Дублем в составе «быков» отметился Федор Смолов, еще один мяч на свой счет записал Ари. В другом поединке дня «Рубин» на своем поле не смог одолеть «Амкар». Отметим, что казанцы остались в меньшинстве под конец первого тайма – на 35-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий Максим Канунников.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

    Краснодар – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 44; 2:0 – Ари, 57: 3:0 – Смолов, 60.

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Газинский, Измайлов (Ахмедов, 31), Перейра (Торбинский, 63), Мамаев (Лаборде, 71), Ари, Смолов.

    Томь: Коченков, К. Комбаров, Бордачев, Дьяков, Пульич, Тен (А. Попов, 46), Тишкин, Чуперка, Голышев (Бикфалви, 61), Пугин (Баляйкин, 74), Самодин

    Предупреждения: Ари, 20 – К. Комбаров, 50; Тишкин, 51, Чуперка, 90.

    Удаление: Чуперка, 90+3.

    Рубин (Казань) – Амкар (Пермь) – 0:0

    Рубин: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Санчес, Набиуллин, Оздоев (Камболов, 85), Цакташ, Ахметов (Жонатас, 52), Карадениз, Саму (Рочина, 68), Канунников.

    Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Комолов, Гиголаев (Милькович, 66) Гол, Огуде, Анене (Салугин, 71), Шиндер (Баланович, 78).

    Предупреждения: Канунников, 14; Набиуллин, 45+1 – Анене, 12; Шиндер, 69; Салугин, 90+3.

    Удаление: Канунников, 35.

    Урал (Екатеринбург) – Уфа – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Емельянов, 5; 2:0 – Павлюченко, 43.

    Урал: Заболотный, Данцев, Новиков, Панков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Емельянов, Лунгу (Ставпец, 87), Павленко (Коробов, 52), Павлюченко (Чантурия, 79).

    Уфа: Шелия, Никитин, Васин, Ваньек, Марсиньо (Абдулавов, 61), Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов, Сафрониди (Аликин, 46), Безденежных (Обляков, 77).

    Предупреждения: Данцев, 38 – Ваньек, 40; Стоцкий, 44.

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Джано, 6; 2:0 – Джано, 34; 3:0 – Промес, 48; 4:0 – Промес, 90.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Боккетти, Комбаров (Зуев, 66), Глушаков, Джано (Фернандо, 60), Зобнин, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 72).

    Арсенал: Герус, Денисов, Айдов, Беляев, Тесак, Власов (Горбатенко, 63), Горбанец (Мухаметшин, 60), Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Шевченко (Аппаев, 63.

    Предупреждения: Зуев, 75.

    Терек (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Грозав, 75 (с пенальти).

    Терек: Городов, Плиев, Семенов, Родолфо, Уциев, Грозав, Пирис, Кен (Торже, 66), Иванов, Лебеденко (Роши, 59), Беким (Мбенгуе, 83).

    Крылья Советов: Лория, Родич, Ятченко, Бато, Таранов, Цаллагов, Концедалов, Ткачев (Корниленко, 78), Башкиров (Визнович, 90), Бруно (Чочиев, 20), Яхович.

    Предупреждения: Таранов, 44; Грозав, 69; Корниленко, 88.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Юсупов (Витсель, 59), Маурисио (Джорджевич, 79), Кокорин, Шатов, А. Кержаков (Жирков, 63).

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука (Михалик, 86), Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Игнатьев (Касаев, 85), Самедов, Миранчук, Шкулетич (Коломейцев, 66).

    Предупреждения: Шкулеич, 36; Ндинга, 51; Нету, 80; Тарасов, 84.

    Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (0:0)

    Анжи: Беленов, Гаджибеков (Мусалов, 58), Лазич, Жиров, Тигиев, Гасанов, Мкртчян, Георгиевский (Боли, 59), Бериша, Амаду (Газимагомедов, 84), Будковский.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин (Дзагоев, 73), Вернблум, Тошич, Еременко, Ионов (Миланов, 67), Траоре.

    Предупреждения: Боли, 68; Миланов, 89.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Новосельцев, 84.

    Ростов: Джанаев, Новосельцев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Гацкан, Киреев (Баштуш, 63), Полоз (Бухаров, 69), Эзатолахи (Калачев, 46), Нобоа, Азмун.

    Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Малых, Андреев, Ойеволе, Афонин, Воробьев (Прудников, 84), Бамба, Шогенов (Померко, 72), Ефремов (Бамба, 79), Саная.

    Предупреждения: Афонин, 59; Шогенов, 68; Калачев, 88.

    Удаления: Полуяхтов, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 21:20
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    Комментарии105
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 2 августа 2016, 01:25

      Амкар смотрелся хорошо !

      0
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 1 августа 2016, 21:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак №1

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +1

      bukmip 1 августа 2016, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 1 августа 2016, 13:34

      посмотрим, чего из себя представляет Рубин ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      JuN1or163 1 августа 2016, 12:33

      результаты предсказуемы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 1 августа 2016, 02:55

      Нормально

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 1 августа 2016, 01:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Терек поздравляю. Самара следующий раз с победой)))

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 31 июля 2016, 23:21

      Спартак удивил! Это уже ни в какие ворота не лезет. А как их пучит бедных.

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 июля 2016, 22:08

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      Рейтинг: +7776

      BarStep > REDWHITE_ 31 июля 2016, 22:17

      Вот так и играют как ты написал

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 31 июля 2016, 22:02

      Ананидзе уже давно показывал, что умеет классно играть, но тренеры ему мало доверяли. А так ещё и в конце прошлого сезона он локомотив вскрывал одной передачей по 3-5 человек обороны

      3
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro > Beim 31 июля 2016, 22:03

      а мне Квинси больше понравился. запал тот же,а дыхалка побольше

      3
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      Рейтинг: +319

      Beim > Kikujiro 1 августа 2016, 09:56

      Физически Квинси сильнее, технически примерно равны, а вот логически жано сильнее

      -2
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