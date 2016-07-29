Сорокин: «ЧМ-2018 по безопасности будет подготовлен лучше, чем Евро-2016»

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявил, что предстоящий чемпионат мира в России будет подготовлен на порядок лучше, чем прошедший Евро-2016 во Франции.

«По сравнению с чемпионатом Европы на ЧМ-2018 будет много отличий с точки зрения подходов по безопасности. У нас всe будет лучше технически подготовлено. При таком уровне угрозы, которая сейчас витает в мире, визуальный контроль и простой досмотр нам кажутся недостаточными.

Есть концепция связанных с безопасностью сервисов, которую готовит оргкомитет. В основном это касается клиентских групп – в части транспорта, аккредитации и других функциональных направлений. В то же время есть всеобъемлющая концепция безопасности, которую готовят наши силовые ведомства», – заявил Сорокин.