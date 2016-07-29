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    Сорокин: «ЧМ-2018 по безопасности будет подготовлен лучше, чем Евро-2016»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявил, что предстоящий чемпионат мира в России будет подготовлен на порядок лучше, чем прошедший Евро-2016 во Франции.

    «По сравнению с чемпионатом Европы на ЧМ-2018 будет много отличий с точки зрения подходов по безопасности. У нас всё будет лучше технически подготовлено. При таком уровне угрозы, которая сейчас витает в мире, визуальный контроль и простой досмотр нам кажутся недостаточными.

    Есть концепция связанных с безопасностью сервисов, которую готовит оргкомитет. В основном это касается клиентских групп – в части транспорта, аккредитации и других функциональных направлений. В то же время есть всеобъемлющая концепция безопасности, которую готовят наши силовые ведомства», – заявил Сорокин.

    Источник: ТАСС

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    29.07.2016 09:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 29 июля 2016, 12:29

      Понятно.Далеко не всякий захочет идти на стадион,увидев,как загибает ОМОН болел у турникета.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 12:22

      Как мы ждем англичан...

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