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    Шавло: «Чорлука – идеальный вариант для «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло заявил, что красно-белым необходимо попытаться приобрести у «Локомотива» защитника Ведрана Чорлуку.

    «Конечно, Чорлука нужен «Спартаку». Опытный, лидер сборной Хорватии, давно играет в России, знает язык, полностью адаптирован… Лучше пригласить Чорлуку, чем абстрактного легионера из Европы. 25-летний центральный защитник высокого уровня обойдется минимум в десять миллионов, а то и больше. При таком раскладе Чорлука – идеальный вариант для «Спартака», – заявил Шавло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Ruludo 29 июля 2016, 10:16

      Не пойдёт он в Спартак, он сам это говорил. Он не продажный, как Дениска, который за трофеями побежал и никогда их не увидит.

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