Карасев вошел в число кандидатов на судейство чемпионата мира-2018

Российский футбольный судья Сергей Карасев попал в число 20 европейских арбитров, претендующих на право работать на матчах чемпионата мира в России в 2018 году.

Сообщается, что с 19 по 23 сентября ФИФА проведет специальный семинар, на который помимо Карасева приглашены Брих (Германия), Чакир (Турция), Клаттенбург (Англия), Коллам (Шотландия), Эрикссон (Швеция), Хацеган (Румыния), Кашшаи (Венгрия), Краловец (Чехия), Куйперс (Голландия), Матеу Лаос (Испания), Марчиняк (Польша), Мажич (Сербия), Моэн (Норвегия), Риццоли, Рокки (оба – Италия), Сидиропулос (Греция), Скомина (Словения), Соареш Диаш (Португалия), Тюрпен (Франция).

Напомним, что Карасев отсудил два матча Eвро-2016 и будет работать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.