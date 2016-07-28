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    Симеоне: «Не сомневаюсь, что Гризманн войдет в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн имеет хорошие шансы завоевать «Золотой мяч» по итогам нынешнего года.

    «Я не сомневаюсь, что он войдет в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч». Гризманн является одним из лучших игроков Европы, поэтому вполне может претендовать на столь престижную награду. Да, он не завоевал ни одного титула, но он много забивал и много вкладывал в команду», – сказал Симеоне.

    Источник: Goal.com

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    28.07.2016 22:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      alexfor 29 июля 2016, 18:09

      да по-хорошему, и получить бы мог. на евро был лучшим, в лч - тоже, но в финалах не повезло...

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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 28 июля 2016, 22:54

      С каких.....,,?????

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