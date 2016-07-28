Симеоне: «Не сомневаюсь, что Гризманн войдет в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн имеет хорошие шансы завоевать «Золотой мяч» по итогам нынешнего года.

«Я не сомневаюсь, что он войдет в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч». Гризманн является одним из лучших игроков Европы, поэтому вполне может претендовать на столь престижную награду. Да, он не завоевал ни одного титула, но он много забивал и много вкладывал в команду», – сказал Симеоне.