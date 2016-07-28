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Бюджет РФПЛ в предстоящем сезоне составит 41-42 миллиона

28 июля 2016, 21:48
7

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что бюджет лиги в предстоящем сезоне будет составлять около 41-42 миллионов долларов.

«Бюджет прошлого сезона сформирован в тех же параметрах, что и подписывали. У нас есть титульный спонсор и реализация прав основному вещателю и международным компаниям. Кстати, по сравнению с сезоном-2014/15 почти в шесть права эти проданы были дороже. Бюджет в районе 50 миллионов долларов, может, чуть меньше. Бюджет следующего года снизился в связи с непростой экономической ситуацией. Потому бюджет в районе 41-42 миллионов долларов.

Думаю, один-два партнера у РФПЛ в этом году появятся. Вполне возможно, это будет пивной спонсор. Работа с ним продолжается, как и с автоспонсором, и с мобильным оператором», – сказал Прядкин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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melnicn
1469736152
malo
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LokoGoGo
1469736287
пора давно было в рублях озвучивать суммы
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KARAT777
1469740299
Кстати, по сравнению с сезоном-2014/15 почти в шесть права эти проданы были дороже. В шесть чего? Часов? Может раз? А может дней? Шутка!!!
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Lev Aleks
1469740409
ну как не спи***** половину)
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Тим2015
1469740735
пивной спонсор ?
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