Бюджет РФПЛ в предстоящем сезоне составит 41-42 миллиона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что бюджет лиги в предстоящем сезоне будет составлять около 41-42 миллионов долларов.

«Бюджет прошлого сезона сформирован в тех же параметрах, что и подписывали. У нас есть титульный спонсор и реализация прав основному вещателю и международным компаниям. Кстати, по сравнению с сезоном-2014/15 почти в шесть права эти проданы были дороже. Бюджет в районе 50 миллионов долларов, может, чуть меньше. Бюджет следующего года снизился в связи с непростой экономической ситуацией. Потому бюджет в районе 41-42 миллионов долларов.

Думаю, один-два партнера у РФПЛ в этом году появятся. Вполне возможно, это будет пивной спонсор. Работа с ним продолжается, как и с автоспонсором, и с мобильным оператором», – сказал Прядкин.