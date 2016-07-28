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    Прядкин: «Фернандес сможет быть заявлен за ЦСКА как россиянин только после вызова в сборную»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, при каких условиях защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет быть заявлен на чемпионат России как россиянин.

    «Я разговаривал со всеми четырьмя кандидатами на пост тренера сборной и все называют его талантливым, хорошим игроком и готовы его в включить в состав. Он получил гражданство, но заявлен как иностранец. Президент РФС Виталий Мутко сказал, как только определится главный тренер сборной в августе, то он уже объявит расширенный список. Если Фернандес там будет, соберется исполком РФС, на котором его смогут заявить как россиянина», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    28.07.2016 18:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +24996

      bset 29 июля 2016, 18:23

      Что за бред? А те, кто играют в ФНЛ и ни разу не выступали за сборную, россиянами также не считаются?

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 29 июля 2016, 12:13

      ЦСКА получит преимущество по лимиту. У Локо оно уже есть. Нужно дать гражданство Навасу, Кришито, Ари, Родолфо, Благо, Бокетти, чтоб все было честно.

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 29 июля 2016, 11:20

      Законы РФ и законы РФС две разные вещи, ни где не коррелирующие...

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 29 июля 2016, 09:56

      Бред сивой кобыл!!! Есть Российский паспорт и чего вам стяжатели ещё надо? Лишь бы показать свою значимость.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 28 июля 2016, 23:50

      деятельность футбольных агентов им мешала?))))интересно какие суммы крутятся за гражданствами Нойштедтера и Фернандеса?)и самое интересное почему это наши доблестные любители "украинской правды" не пытаются докопаться до истины тут ? у себя под носом ?))

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > kupryaev 29 июля 2016, 00:35

      "Немец" имеет росссийские корни, с ним вопросов нет, не у ФИФА не у РФ

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 28 июля 2016, 22:52

      Вызов в Сборную, а не игра в официальном матче . Дураки.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июля 2016, 21:07

      Чиновники от футбола сами себе создают проблемы, чтобы их потом героически преодолевать! Работа у них такая. Героическая. За неё лет 70 назад один известный и усатый товарищ пыхнул бы трубкой, и спросил ещё одного товарища в пенсне: "Лаврэнтый Палыч, а нэ кажэтся вам, что футболом у нас руководят враги и врэдитэли?" И все проблемы были бы решены мгновенно! Безо всякого героизма... В расстрельном подвальчике... И новые чиновники уже не создавали бы сами себе проблемы, чтобы их героически преодолевать...

      Верно говорю, Владимир Владимирович?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > cska-62 28 июля 2016, 21:14

      Не имеет он права играть за Россию, до мая 2017г, а по правилам РФС он так же будет считаться до этого времени легом, правда Гнидер и тут подсуетился, но все равно, пока даже самый большой его чемодан, не поможет ))

      А ты сейчас не за сборную переживаешь, а за свою конюшню, при Сталине ни один Бразилец или еще то кто то там, не в жизнь в сборную не попал, только в леса если )))

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ufos73 28 июля 2016, 21:37

      Я написал лишь о деятельности футбольных чиновников... Ничего, кроме вредительства, в их деятельности я не вижу... От лимита на легионеров, сделавшего наших футболистов "жирными котами", и угробившего, по сути, целое поколение, до примитивного крючкотворства, о котором заявил Прядкин! Меры же, пусть и жёсткие, оправдываю, ибо не сомневаюсь в том, что подо всем этим вредительством скрываются корыстные интересы лиц, которые паразитируют на нашем футбольном хозяйстве... И если в Кремле дадут команду разобраться с этим вопросом, то мы узнаем очень много интересного и шокирующего... Скорее бы! Пока не поздно! До чемпионата мира осталось два года!

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > cska-62 29 июля 2016, 05:42

      Поздно. И должен понимать, что рука руку моет. Мутко друган ВВП.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Алексей1988 29 июля 2016, 13:10

      Много там было всяких "друганов"... Березовский, Пугачёв, Якунин... Были, да все "вышли"... И кто куда: кто в Преисподнюю напрямую и без транзита, кто в международный розыск, кто просто в отставку... Пока "просто в отставку"... Сегодня вон у Бельянинова беда! Не знаю всей их внутренней кухни, но мировая история каждый раз доказывает, что "неприкосновенных персон" не бывает в принципе, да и "незаменимыми людьми полны все кладбища Европы!"

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > cska-62 29 июля 2016, 16:29

      как это? Горбачев страну развалил ) Ельцин добил ) Буш сколько душ погубил бомбежками... И ничего, все живы, жили и живут шикарно и богато.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Алексей1988 29 июля 2016, 19:13

      Так они не были "друганами" ВВП... :-)))) Я писал только о "друганах"... Хотя и политиканы кончают тоже по-разному...

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 28 июля 2016, 19:59

      Закрывайте на*уй этот чемпионат Шматко.... Как уже достало все... идите в мини-футбол играть!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 июля 2016, 19:36

      Оказывается у нас РФС решает кто гражданин РФ, а кто нет!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Serjoga 28 июля 2016, 20:25

      В футбольном плане - да. В паспортно-статусном - уже давно издан указ Президента на основании 4,5 лет проживания Марио на территории нашей страны+особые обстоятельства (спортивный паспорт)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Майор Дзагоев 28 июля 2016, 21:08

      4 года и 2 месяца ну 3 почти, до мая 2017 он не может играть в сборной

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > ufos73 28 июля 2016, 21:35

      Я же сказал - в Конституции есть особые правила, спортивная карьера в стране к ним относится (кто не верит - берем и читаем). Плюс читаем определение и условия для понятия "легионер" - по ним Марио, чтобы быть заигранным за нас, мешает только согласие на то тренерского штаба (что, судя по словам министра спорта, готовы дать все кандидаты, причем по собственной воле) и поданные как следствие документы в УЕФА и ФИФА (которые, по словам Бабаева, уже собраны и ждут только вышеуказанного решения). Та что шансы Марио не быть легионером к первому туру довольно большие. И безо всяких на то кабинетов (а то есть некоторые неадекваты, которым везде мерещатся подкупы, кроме своих клубов)

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Майор Дзагоев 29 июля 2016, 00:43

      Срать хотела ФИФА на нашу конституцию! По их правилам, чтобы заиграть за "Чужую" сборную, надо выполнить определенные условия, а конкретно прожить в этой стране не меньше 5 лет. Так что твой марио будет легом до мая 2017, Гнидер конечно и тут подсуетился, куда надо денежку сунул, так что я и не сомневаюсь, что его скоро русским признают, но за сборную он играть не будет до лета следующего года!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июля 2016, 19:07

      Ух, какие искусственные проблемы создают себе и другим командам РФПЛ и РФС.

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