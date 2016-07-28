Прядкин: «Фернандес сможет быть заявлен за ЦСКА как россиянин только после вызова в сборную»

Что за бред? А те, кто играют в ФНЛ и ни разу не выступали за сборную, россиянами также не считаются?
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, при каких условиях защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет быть заявлен на чемпионат России как россиянин.
«Я разговаривал со всеми четырьмя кандидатами на пост тренера сборной и все называют его талантливым, хорошим игроком и готовы его в включить в состав. Он получил гражданство, но заявлен как иностранец. Президент РФС Виталий Мутко сказал, как только определится главный тренер сборной в августе, то он уже объявит расширенный список. Если Фернандес там будет, соберется исполком РФС, на котором его смогут заявить как россиянина», – сказал Прядкин.