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    Бывший форвард «Зенита» попал в сферу интересов «Барселоны»

    «Барселона» в летнее трансферное окно намерена укрепить атакующую линию команды. Ранее каталонцы планировали приобрести нападающего «Атлетико» Лусиано Вьетто, однако переговоры закончились неудачей.

    Отмечается, что теперь сине-гранатовые нацелились на бывшего форварда «Зенита» Саломона Рондона, который на данный момент выступает за «Вест Бромвич».

    В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Рондон провел 34 матча, забив девять голов. Рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    28.07.2016 17:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +483

      headdevil 29 июля 2016, 12:02

      Вряд ли Рондон сможет эту линию УКРЕПИТЬ

      0
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 28 июля 2016, 20:14

      Рондон?а почему например не бывший нападающий Зенита Аршавин.он бы вписался идеально на скамейку

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 28 июля 2016, 18:52

      утка утиная

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 июля 2016, 18:49

      Может все же бывший игрок Рубина??? Что это такое всегда одну команду пиарить? Будьте справедливее. Я не говорю чтоб написали про Рубин но могли бы оба клуба отметить. Это предвзятость!!! Позор вам!!

      3
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 28 июля 2016, 18:20

      Да да да, в Барсе проблемы с атакующей линией ))) Срочно надо Рондона на место Месси или Неймара или Суареса ))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 28 июля 2016, 18:08

      да неее.. он конечно не плох. но Барса не его уровень

      3
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      Рейтинг: +7

      dfh4yfh 28 июля 2016, 18:07

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      -1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > dfh4yfh 28 июля 2016, 18:21

      это ты ребятам из бомбардира расскажи,чтобы рондона в барсу больше не отправляли

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 18:03

      УДКО!

      4
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