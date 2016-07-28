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    Сесар Навас: «Странно, что из «Ростова» в сборную России никого не вызвали»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы-2016.

    – Сколько матчей Евро-2016 вы посмотрели?

    – Только игры сборной Испании.

    – Так мало.

    – Не хватало времени. Хотелось встретиться с друзьями, побыть с семьей.

    – Почему Испании выступила так плохо?

    – Не знаю. Могу лишь сказать, что мне понравилась игра команды. Испания зрелищно выглядела в атаке. Но бывает, что и фавориты проигрывают.

    – Вы удивлены тем, что сборная России не вышла из группы?

    – Мне сложно говорить об этом. Думаю, что помешали какие-то внутренние проблемы.

    – Может, не хватило игроков «Ростова»?

    – Странно, что из нашей команды никого не вызвали. Но это решение тренера.

    Источник: ФК «Ростов»

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    28.07.2016 16:43
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 июля 2016, 03:39

      Слуцкому это аукнулось...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 28 июля 2016, 19:27

      Что за ебанутые люди !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 28 июля 2016, 18:04

      бомж все злиться что их золотые тфутьболеры ниже Ростова да еще и в Сборной обложались. меньше шампанского жрать надо

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 июля 2016, 17:29

      А что в России не странно, а?

      8
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