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  • Прядкин подтвердил, что в чемпионате России могут ввести потолок зарплат

Прядкин подтвердил, что в чемпионате России могут ввести потолок зарплат

28 июля 2016, 15:07
8

Президент РФПЛ Сергей Прядкин признался, что в чемпионате России в ближайшее время может быть введен потолок зарплат.

– По поводу финансового регламента: будет ли лига стараться ограничить траты клубов?

– На встрече владельцев клубов перед исполкомом обсуждалось и финансовая сторона. Потолок зарплат, финансовый fair play и так далее. Мутко четко сказал, что нужно дождаться конференции РФС, где будут определены задачи профессионального футбола, будет четкий план, который примут в сентябре.

– Вы за?

– Я за то, чтобы финансовый регламент был, чтобы зарплаты были ограничены. Не хочу обижать молодых игроков, но нужно определить возрастной ценз, игрок должен к чему-то стремиться. Наличие большой зарплаты является стопором в карьере молодых футболистов. Эта идея реализуема.

В ФНЛ есть потолок зарплат, не только у молодых. Это все прерогатива работодателя. Вы же помните, как мы стабилизировали ситуацию со скачком валюты. Зарплата учитывалась из определенного курса, которую определили все клубы. Потом нас благодарили за эту инициативу. Легионерам говорили, что есть единая позиция клубов, где евро было 55 или 59 рублей.

– Когда эта идея по потолку зарплат может быть реализована?

– Это комплекс мер. 24 числа на конференции РФС Мутко озвучит ближайшие планы. Думаю, до зимы движения пойдут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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Edward52
1469707975
Давно пора ввести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для футболистов, вопрос смогут ли они и на него наиграть?
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logic
1469708335
уа
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a-rakhmatov
1469712293
Бред несет Прядкин , разбегутся хорошие игроки в Европу и в Китай, кто будет играть в красивый футбол?!
Ответить
Aztec58
1469716210
Ага, подтвердил слухи.
Ответить
BAIv
1469718587
Где потолок зарплат у чиновников ????? и почему эти чиновники не сидят за воровство, а пересаживаются из кресла в кресло...достали удоды
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1469720361
Всех на заводы и фабрики, чтобы играли как Вася Веснушкин.
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Каратель помойников
1469787987
ну тогда из зинаида повалит народишко,и первыми на выход дзюбинья с кокошей
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