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    Кокорин: «При Луческу каждый день открываю что-то новое»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча российской Премьер-лиги с «Локомотивом».

    — Как ощущения от первого официального матча? Насколько команда готова? Что можем ждать от «Зенита» в игре с «Локомотивом»?

    — Отличные ощущения, рады победе в Суперкубке. Здорово, что это была игра за титул. Готовимся дальше в хорошем настроении. Команда готова к матчу «Локомотивом». Думаю, мы увидим хорошую игру.

    — Уже несколько недель вы тренируетесь с Луческу. Можете сравнить его с Виллаш-Боашем?

    — Он сам не скрывал: у него больше работы на физическую готовность. Потихоньку привыкаем к его идеям.

    — После матча за Суперкубок вы сказали, что попали с корабля на бал, не успев толком потренироваться с командой. Сейчас уже уяснили схемы Луческу?

    — Конечно, каждый день открываю для себя что-то новое.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.07.2016 14:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 28 июля 2016, 14:41

      Каждый день Открываю новую бутылку шампанского

      5
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > RedWhiteFanS 28 июля 2016, 15:25

      Новое, то шампанское, то коньяк, то пивусик.

      4
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