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    Селихов: «В «Амкаре» вратари не делятся на первого, второго, третьего…»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов второй год подряд был выбран вице капитаном. Кроме того, он входит в новый сезон номером один во вратарской линии, выигрывая конкуренцию у новичка команды Александра Будакова и опытного Дмитрия Хомича.

    – Быть вице капитаном, конечно, приятно, и очень ответственно. Я буду стараться доказать на поле, что достоин этого. А насчет номера один, хочу подчеркнуть, что у нас вся команда номер один! Мы тут все делаем общее дело, и стоим друг за друга. Что касается позиции голкипера, то я спокоен, все вратари в нашей команде опытные и всегда готовы друг друга поддержать.

    – С приходом Александра Будакова конкуренция во вратарской линии возросла?

    – Конечно. Но это не проблема. Наоборот. Мы не делимся на первого, второго, третьего… Каждый способен выйти на поле и заменить своего пантера. И Саша Будаков, и Дима Хомич высококлассные игроки, выступавшие в сильных командах, каждый из них может достойно сыграть, это точно.

    – Ты молод, в команде много футболистов старше тебя, если придется надеть капитанскую повязку, слушаться будут?

    – К вратарю во время игры в принципе всегда прислушиваются (смеется), так что возраст значения не имеет. Что касается капитана – это очень ответственно, потому что в его обязанности входит не только вести за собой команду на поле, но и за его пределами. К капитану прислушиваются футболисты, и тренеры. Конечно, если возникают какие-то общекомандные вопросы, мы обсуждаем их все вместе, но задача капитана донести нашу позицию до руководства, поэтому команда должна ему доверять.

    – На поле в обязанности капитана входит общение с арбитром, но ситуации бывают разные, капитан живой человек, трудно бывает сдержаться?..

    – Нужно играть в футбол, а не выяснять отношения. Да бывает, всякое, особенно, когда команда, например, проигрывает, но нужно уметь держать себя в руках в любой ситуации. И я стараюсь с этой задачей справиться.

    Источник: ФК «Амкар»

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    28.07.2016 10:43
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +37

      grigory 1 августа 2016, 12:30

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 28 июля 2016, 12:57

      Будущий основной кипер сборной

      3
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