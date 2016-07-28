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    Дзюба: «Локомотив» – неприятная команда»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими ожиданиями перед стартовым матчем российской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретится с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 30 июля, в 17:30 по московскому времени.

    – Общаясь со многими ребятами, мы пришли к выводу, что «Локомотив» относится к одному из самых неудобных соперников. В прошлом сезоне у них тоже были большие кадровые потери, но особых дивидендов нам это не принесло. «Локомотив» – неприятная команда, вязкая, обороняющаяся любыми способами, тянущая время, где-то симулирующая... И все же добротная, с квалифицированными футболистами и хорошим тренерским штабом. Они знают, как играть. Нам придется взламывать их оборону, надеюсь, удастся это сделать.

    У вас появляется первая возможность догнать Алексея Миранчука...

    Только я обещал не догнать его, а поймать (улыбается). Но ничего принципиального не ждите. Надеюсь, Алексей осознал свое поведение. Но при возможности ему напомню о паре его поступков.

    Аленичев, анализируя матч за Суперкубок, предположил, что и «Зенит», и ЦСКА пока готовы на 70–80 процентов. Как готовность ощущаете лично вы?

    Наверное, так и есть. Нам пока еще требуется поймать ритм, потому что официальные матчи не сравнятся с товарищескими. Думаю, сейчас мы готовы максимум на 80 процентов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.07.2016 09:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1580

      srg38 29 июля 2016, 08:33

      Локомотив: Дзюба - неприятный футболист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 28 июля 2016, 10:49

      Кто-нибудь ездил в общем вагоне?
      так и в локо, как скот в загоне.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 июля 2016, 10:31

      «Локомотив»: дзюба гнилое дерево.

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