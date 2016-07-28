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    На «Зенит-Арене» состоялся первый матч

    «Зенит-Арена» приняла первый матч гораздо раньше запланированного срока. Его участниками, правда, стали не футболисты петербургского клуба, а рабочие, задействованные на строительстве стадиона. Они отгородили небольшой участок, на котором соорудили импровизированные ворота. Играть строителям пришлось в касках, чего от них требовала техника безопасности.

    Встреча проходила живо и ее участникам даже удалось пару раз поразить ворота. Одним из «зрителей» так называемого поединка был вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который и выложил запись «исторической» встречи на своем канале на Youtube.

    После игры вице-губернатор выразил благодарность строителям и оставил автограф на мяче. Отметим, что длился матч от силы 15 минут, а состоялся он ранним утром, до начала рабочего дня.

    Источник: НТВ

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    28.07.2016 00:59
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 28 июля 2016, 10:10

      Первый и последний матч. Начинайте разбирать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 28 июля 2016, 10:04

      обычное явление))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 28 июля 2016, 10:01

      1:06 справа яйценюк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 28 июля 2016, 09:53

      Денег нет! Что остается делать-играть в футбол)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 28 июля 2016, 08:53

      После этой исторической игры,стадион законсервируют....
      ибо его дальнейшее использование грозит примением санкции
      со стороны WADA, ибо вся округа завалена допингом,бутылки,шприцы,презервативы....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 28 июля 2016, 08:38

      Теперь проведите чемпионат среди всех строек Питера,а достраивать не надо,так сойдёт..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 июля 2016, 08:10

      Всё веселее и веселее... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июля 2016, 07:52

      Работы по строительству стадиона прекращены, можно поиграть
      рабочим в футбол пока руководство продолжает пилить бабульки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 июля 2016, 07:49

      Полная дурка!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 28 июля 2016, 07:37

      ... в процессе проведения матча, были выявлены существенные недочеты в конструкции сооружения, которые повлекут за собой увеличение строительного бюджета на 2,5 млрд. рублей.

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